Uma bebê de 8 meses morreu após ser deixada em casa sozinha com a irmã de 5 anos pela mãe, que foi curtir um baile funk na zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil (PCERJ) prendeu a mulher em flagrante neste domingo (10), por abandono de incapaz seguido de morte.
Segundo as investigações, a mãe deixou as filhas sozinhas em casa na noite de sábado (09). Quando retornou no domingo, o bebê não estava respirando. Ela o levou para uma unidade de saúde da região, onde os médicos constataram que a criança havia morrido por sufocamento.
Ambiente insalubre
Após a morte da criança, a polícia foi acionada pela unidade de saúde. Os policiais foram na casa da mulher e encontraram "uma situação insalubre e sem condições para crianças", de acordo com a PCERJ.
A residência estava com as paredes sujas, roupas rasgadas e espaço sem segurança para menores de idade. Os policiais também ouviram testemunhas que confirmaram que a mulher abandonava constantemente as filhas sozinhas em casa para sair. Após a prisão da mulher, a filha de 5 anos foi entregue ao Conselho Tutelar.
Caso parecido
Em São Paulo, no dia 3 de agosto, uma mulher de 19 anos também foi presa por abandono de incapaz após deixar a filha de três anos sozinha em casa para ir a um baile funk.
Uma câmera de vigilância flagrou a criança caminhando sozinha na rua à procura da mãe, por volta de 1h30 da madrugada. A polícia foi acionada por moradores.