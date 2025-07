Reprodução/redes sociais Nayra Gabrielly foi presa pela primeira vez em 2023, por tráfico de drogas

Uma influenciadora digital, que ficou conhecida por contar o dia a dia na cadeia, foi presa novamente neste domingo (27) ao tentar entrar com drogas em um presídio da região metropolitana de Fortaleza.

Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa foi flagrada, durante a revista na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), com 48 gramas de substância análoga à maconha e 118 comprimidos de um entorpecente (Rohypnol) escondidos nas partes íntimas. As informações foram confirmadas pelo g1 com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) do Ceará.

Presa pela segunda vez

A jovem já havia sido presa em 2023 por transportar cerca de 36 kg de maconha em um ônibus de viagem em São Paulo, com destino à Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo o Tribunal de Justiça, o crime se configurou em tráfico de drogas.

Depois que a droga foi localizada pelos agentes, a Nayra alegou que havia ido para a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, trabalhar como garota de programa, porém não tinha conseguido dinheiro para voltar ao Ceará.

Durante um dos programas, segundo ela, teria recebido uma proposta de um cliente para levar duas malas até a cidade de Uberlândia, em troca do pagamento de mil reais.

A jovem foi condenada a quatro anos, dois meses e 12 dias de reclusão. Chegou a ficar detida por alguns meses em São Paulo, antes de ser solta e retornar para Fortaleza.





Influenciadora

A experiência vivida no presídio compartilhado por Nayra viralizou nas redes sociais. A influenciadora tem mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, com relatos de experiências no sistema prisional e tirando dúvidas de internautas.

Alguns vídeos explicam como cuidar do cabelo na cadeia e como fazer amizade, por exemplo.

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará para confirmar as informações. A reportagem será atualizada assim que tivermos resposta.