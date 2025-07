polícia civil/ divulgação Eles são investigados por maus-tratos contra a própria avó





Dois adolescentes foram apreendidos na noite de quarta-feira (16) no município de Bom Jardim, no interior do Maranhão, por determinação da Justiça, após serem alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil do estado.

Eles são investigados por maus-tratos contra a própria avó, com episódios de violência psicológica e física relatados desde o ano de 2020.

A operação policial foi conduzida no contexto de um processo de medidas protetivas de urgência em favor da idosa, que vinha sendo agredida e ameaçada dentro de casa.

Os adolescentes são acusados de tê-la expulsado da residência, que foi posteriormente transformada em um ponto de receptação de objetos furtados e outras práticas criminosas.

De acordo com informações do inquérito, a vítima permaneceu afastada do lar por cinco meses, sem acesso a roupas, documentos ou medicamentos.





A situação levou à solicitação do Ministério Público pela internação provisória dos adolescentes, além de outras medidas cautelares, que foram acatadas pelo Poder Judiciário.

Além das agressões à avó, um dos envolvidos também é acusado de invadir uma escola da rede municipal portando um facão. Na ocasião, ele teria feito ameaças a professores da unidade de ensino.

Os procedimentos policiais foram formalizados na Delegacia de Polícia de Bom Jardim, e os dois adolescentes apreendidos aguardam a autorização judicial para serem encaminhados à internação provisória.