Divulgação/PCGO Polícia Civil fez buscas na casa do pastor; ele é considerado foragido





A Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu nesta terça-feira (15) um mandado de busca e apreensão na casa de um pastor suspeito de cometer abusos sexuais virtuais contra uma adolescente, em Valparaíso, Goiás.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município. Segundo a polícia, Gilvan Gonçalves dos Santos, de 55 anos, enviava mensagens de cunho sexual para a menina.

Denúncia da vítima

Segundo relatos da vítima, que frequenta a igreja há poucos meses, o pastor Gilvan passou a enviar áudios e mensagens de teor sugestivo, demonstrando interesse em saber detalhes íntimos da adolescente.

Em alguns áudios, ele teria pedido que a jovem aplicasse óleo ungido no corpo e chegou a convidá-la para buscar óleo e chocolates na sua residência, o que não ocorreu. Além disso, de acordo com os agentes, Gilvan passou a chamá-la de “bebezinha” e pediu que ela enviasse áudios de sua voz.

O pastor teria começado a fazer perguntas de cunho sexual e realizar chamadas de vídeo, não atendidas pela vítima. Após Gilvan pedir para ela mostrar a cor da calcinha e deitar na cama, a jovem resolveu contar para a mãe o que estava acontecendo.

Depois da denúncia da mãe para a PCGO, um inquérito policial foi aberto e emitido um pedido de prisão preventiva com busca e apreensão.





Crime recorrente

Durante as investigações, a polícia descobriu que o pastor já foi acusado de um crime semelhante em 2020, com o mesmo modo de agir. A policia realizou uma busca na casa dele, onde foram apreendidos um computador, um celular e um tablet. No entanto, ele não foi encontrado no local, e é considerado foragido pela polícia.

"A foto do investigado está sendo divulgada para a localização de seu paradeiro, tendo em vista demonstrar desprezo pelo sistema de Justiça, grande risco à integridade da vítima e para descobrir outras vítimas", relatou a PCGO.