Polícia Federal Mandados foram cumpridos no Sergipe





A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (04), em novo desdobramento da "Operação Sem Desconto". A ação investiga empresas e pessoas ligadas a um esquema de descontos irregulares em benefícios do INSS a nível nacional. Ao todo, acredita-se que foram descontados irregularmente cerca de R$ 6,3 bilhões.

Os mandados judiciais foram autorizados pela 3ª Vara Federal de Sergipe e cumpridos nas cidades de Indiaroba e Umbaúba, no estado sergipano.

Em nota divulgada, a PF afirma que a operação desta quarta mirou na arrecadação de bens de valor vinculados aos investigados no esquema de descontos indevidos, buscando a recomposição do valor e a redução dos prejuízos causados pelos autores.

Esquema de descontos irregulares

As investigações da PF e da Controladoria Geral da União (CGU) divulgadas em abril deste ano apontam que sindicatos e associações vinculadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizaram descontos, entre 2019 e 2024, de cerca de R$ 6,3 bilhões diretamente do benefício de aposentados e pensionistas sem a devida autorização.





Em abril, a PF cumpriu 211 mandados de buscas em 13 estados e 6 de prisão temporária, além do sequestro de mais de R$ 1 bilhão em bens. Na época, o presidente do INSS foi afastado.

Os beneficiários que foram lesados podem, desde maio, buscar a Previdência Social para contestar os descontos. O ressarcimento ainda não tem data para ser concluído.