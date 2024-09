Reprodução Durante a negociação, os agentes tentaram persuadir o homem a liberar a refém





Um homem armado com uma tesoura fez uma mulher refém em um supermercado em Cariacica, Espírito Santo , no último domingo (15). A Polícia Militar foi acionada para o local e, após uma breve negociação, utilizou armamento letal, resultando na morte do suspeito.

De acordo com as autoridades que atenderam o caso ao Portal G1, a refém não sofreu ferimentos e está em boas condições de saúde após passar por atendimento médico.

O episódio ocorreu no início da tarde, e a polícia foi chamada para intervir após relatos de que um homem segurava a mulher refém dentro do estabelecimento comercial.

Durante a negociação, os agentes tentaram persuadir o homem a liberar a refém, mas o uso de força letal foi necessário para conter a ameaça iminente, de acordo com os policiais.





Investigações

A Polícia Civil do Espírito Santo já iniciou as investigações sobre o caso, incluindo a realização de uma autópsia no corpo do suspeito.

A motivação para o sequestro ainda não foi divulgada, e as autoridades continuam colhendo informações para esclarecer os detalhes do ocorrido.

A polícia comunicou que dará maiores detalhes conforme as apurações avançarem.

