O principal suspeito de esfaquear um segurança de 32 anos em um bar na cidade de Santana (AP) foi preso pela Polícia Federal na última segunda-feira (29). O incidente ocorreu no domingo (28) em uma casa de forró e teve início após um desentendimento envolvendo a vítima.

Segundo informações do portal Metrópoles, o suspeito estava dançando com uma mulher quando sentiu a mão da vítima em sua bunda. A situação gerou uma briga, que foi interrompida por testemunhas.

No entanto, a confusão recomeçou e resultou em uma briga generalizada, culminando no esfaqueamento do segurança.

O 4° Batalhão da Polícia Militar do Amapá foi acionado para atender à ocorrência. O suspeito, identificado pelas autoridades, fugiu e foi encontrado escondido dentro de um rio. Testemunhas relataram que ele permaneceu sob uma planta na água por quase meia hora.





A equipe de operações marítimas da Polícia Federal foi chamada para auxiliar na prisão do homem.

Após ser detido, o suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. Ele ficará à disposição da justiça e responderá por homicídio doloso.

