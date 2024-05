Divulgação/MP-AL Porsche foi apreendido pela justiça





Nesta quinta-feira (16), uma operação conduzida pelo Ministério Público de Alagoas desvendou um esquema de corrupção envolvendo uma organização criminosa, culminando na apreensão de um luxuoso Porsche vermelho de 201, pertencente ao ex-jogador condenado por estupro, Daniel Alves.

O veículo, avaliado em aproximadamente R$ 830 mil, foi encontrado em Petrolina, Pernambuco, cidade onde reside o suposto líder da organização. De acordo com as autoridades, o carro foi adquirido pelo suspeito, mas ainda está registrado em nome do ex-jogador.

A operação, batizada de "Maligno", resultou na execução de cinco mandados de prisão em Maceió, Petrolina e Japaratinga (AL), além da realização de oito buscas e apreensões.

Segundo o MP, a organização criminosa estava envolvida em um esquema de corrupção complexo, vendendo serviços ilícitos para gestores públicos, além de praticar "rachadinha", fraudar licitações, cometer falsidade ideológica e desvio de dinheiro público.

Estima-se que o grupo movimentou mais de R$ 240 milhões entre outubro de 2020 e março de 2023.

As investigações revelaram que a quadrilha utilizava uma pseudocooperativa de prestação de serviços para celebrar contratos com municípios de Alagoas, tendo sua base operacional em Maceió.

Como resultado da ação, a 17ª Vara Criminal da Capital determinou a suspensão imediata de todos os contratos e o bloqueio dos bens dos suspeitos.

"A principal empresa alvo da operação é de propriedade do casal apontado como líder da organização criminosa, cuja cooperativa de fachada oferecia, dentre outras coisas, serviços típicos e obrigatórios da administração pública", afirmou o MP-AL em nota.

