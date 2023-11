Reprodução/TV Globo Albino Ferreira Ferro Neto tinha 38 anos e era um policial militar aposentado

Um policial militar foi morto a tiros nesse domingo (5), após uma briga por uma vaga de estacionamento na zona oeste do Recife. Segundo as informações preliminares da investigação – categorizada como "homicídio consumado" –, o autor do crime seria um policial civil reformado.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O suspeito do crime, de 64 anos, se apresentou "espontaneamente" à delegacia, e ajudou a socorrer a vítima, o cabo reformado da PM, Albino Ferreira Ferro Neto, de 38 anos.

Neto foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu e morreu no hospital. A polícia não divulgou o nome do autor do crime, e o liberou após prestar depoimento. O corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, no Centro do Recife.

O crime ocorreu por volta das 6h40. A Polícia Civil afirmou que outras informações sobre esse crime "não podem ser repassadas para não atrapalhar o curso das investigações". Imagens de câmeras de segurança instaladas no local do crime mostram que os dois policiais entraram em luta corporal antes dos disparos.