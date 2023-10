Reprodução Policial penal Altamir Senna Oliveira Junior





A cidade do Rio de Janeiro foi palco de mais um episódio envolvendo um policial penal, desta vez o policial Altamir Senna Oliveira Junior, conhecido como "Misinho". Neste sábado, ele foi alvo de uma tentativa de homicídio que o deixou ferido por disparos de arma de fogo na região de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade.

A Polícia está investigando as circunstâncias do ocorrido e trabalha para esclarecer os detalhes do ataque contra o policial.

Misinho, que havia sido preso em novembro do ano passado, enfrentou sérias acusações relacionadas ao envolvimento com o jogo do bicho e vínculos com o bicheiro Bernardo Bello.

Na ocasião de sua prisão, o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou Misinho como intermediário direto de Bernardo Bello, alegando que ele representava o bicheiro em reuniões com contraventores e milicianos.

Esse cenário envolveu uma operação abrangente destinada a combater crimes de corrupção e lavagem de dinheiro associados à exploração de jogos de azar, atingindo diversos setores, incluindo a Polícia Militar.

Além de seu envolvimento com atividades ilegais, Misinho já havia se lançado na carreira política como candidato a deputado federal, tendo recebido um significativo montante de R$ 1,35 milhão do Fundo Eleitoral para sua campanha, sendo filiado ao partido União Brasil.





Em circunstâncias anteriores, o policial penal ficou notório por ter sido flagrado em conversas com Bernardo Bello nas quais se referia a si mesmo como "bandido", fato que aumentou a atenção sobre seu relacionamento com o mundo do crime.

A Polícia segue com as investigações na busca por mais informações que possam esclarecer o ocorrido e suas motivações.