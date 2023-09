Fabrízio Glória

Fabrízio Glória é um jornalista multifacetado, além de músico e produtor. Atualmente, ele escreve para o Último Segundo no portal iG, onde compartilha suas reportagens. Com uma carreira extensa, Fabrizio já contribuiu com os principais veículos de comunicação do país, incluindo a TV Câmara SP, TV Globo, ESPN, Folha de São Paulo e UOL. Sua versatilidade é evidente ao abordar uma ampla gama de assuntos, desde política nacional até reportagens cotidianas e de interesse cultural e socioambiental. Sua abordagem envolvente e habilidades de escrita garantem uma cobertura detalhada, mantendo o público informado e engajado nos assuntos de interesse social.