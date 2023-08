Reprodução Homem morre durante prova prática da PM em Campo Grande (MS)

Arthur Matheus Martins Rosa, de 25 anos, morreu nesta sexta-feira (4), após passar mal durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para soldado da Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu durante a realização do TAF na quinta-feira (3) no Centro Poliesportivo da Vila Nasser, em Campo Grande.



No vídeo que circula, é possível ver Arthur e outros dois candidatos, uma mulher e outro homem, desabarem durante a prova, sendo que a mulher chegou a desmaiar. O TAF foi realizado sob condições desafiadoras, com sol forte e baixa umidade do ar, o que evidencia o desgaste físico enfrentado pelos participantes.

calor e seca fazem corredores desabarem em teste da PM; um é socorrido pic.twitter.com/A8oRu9a28U — TopMídia News (@topmidianews) August 3, 2023

Arthur, que era natural de Goiás, veio a Campo Grande para realizar o teste, que era a quarta fase do concurso da PM. O TAF consiste em três etapas: elevação na barra fixa, 32 abdominais e corrida de 2.400 metros, a ser completada em até 12 minutos. A reprovação em qualquer um desses testes acarreta a eliminação do candidato.

O TAF aconteceo entre os dias 2 e 5 de agosto em Campo Grande, e o resultado deve ser divulgado em 31 de agosto. A divulgação do resultado final do concurso está prevista para 2 de outubro.



A Secretaria Estadual de Administração (SAD) emitiu uma nota lamentando a morte de Arthur e anunciou a abertura de uma investigação para esclarecer os fatos. Comprometida em apurar eventuais negligências e responsabilidades, a SAD destacou a importância de uma apuração objetiva e imparcial para evitar futuras tragédias.

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul expressou "profundo pesar pela fatalidade ocorrida durante o TAF da prova da PM" e informou que se empenha em esclarecer todas as circunstâncias que levaram a essa "triste ocorrência" e que busca garantir a segurança e integridade dos candidatos que participam do processo seletivo.