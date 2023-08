Reprodução Pastor evangélico José Belmont Ferreira de Barros estava foragido desde 2004

Um pastor evangélico foi preso na região metropolitana do Rio de Janeiro por ter cometido um latrocínio (roubo seguido de morte) em Pernambuco há mais de duas décadas. José Belmont Ferreira de Barros, conhecido como "Gordo," de 50 anos, foi preso pelas autoridades da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) nesta segunda-feira (31) no Parque Eldorado, em Duque de Caxias. O pastor foi condenado pelos crimes seis anos depois, a 23 anos de prisão, mas estava foragido desde então.

Entenda o crime

O crime ocorreu em abril de 2002, na cidade de Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco). Na ocasião, ele e seus amigos -- ainda adolescentes resolveram roubar um veículo, pois estavam sem dinheiro para as passagens de ônibus. Na ocasião do crime, Gordo e os três amigos pegaram um táxi na cidade de Santa Rita, na Paraíba, com destino ao Recife, em Pernambuco.

No trajeto eles anunciaram o assalto e apóso motorista reagir, eles estrangularam o taxista usando um cabo de aço e um cinto de couro, abandonando o corpo em um canavial próximo à estrada.

Após cometerem o latrocínio, na cidade de Cabo de Santo Agostinho, o grupo seguiu viagem até o Rio de Janeiro, onde venderam o veículo roubado para desmanche.

No ano seguinte, Gordo retornou à Paraíba e lá foi preso em flagrante junto a um de seus amigos ao tentar vender um outro carro roubado, esse uma Parati que constava como roubada no Rio de Jeneiro.

Na delegacia, o pasto confessou sua participação também na morte do dono da Parati e detalhou que após o crime deixaram o corpo da vítima às margens da Avenida Brasil e depois seguiram viagem até a Paraíba.

Gordo ficou detido na Paraíba por um ano até ganhar um habeas corpus e fugir para o Rio de Janeiro. No Rio ele fundou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nascendo em Cristo e desde 2008 encontrava-se foragido atuando como missionário da Igreja.