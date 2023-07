Divulgação PF investiga desvio de medicamentos em UBS e UPAs em Macapá

A Polícia Federal no estado do Amapá deflagrou nesta quarta-feira (5/7) a Operação Hipertrofia, cumprindo três mandados de busca e apreensão na capital do estado.

A operação investiga desvio de medicamentos destinados a unidades de saúde que deveriam abastecer UBS e UPAs e foram desviados para clínicas e farmácias privadas.

A ação teve como alvo três indivíduos, incluindo prestadores de serviços e funcionários contratados, suspeitos de desviar medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica de Macapá (DAFA).



Durante as buscas na residência de um dos investigados, a PF encontrou centenas de medicamentos, testes para COVID-19 e insumos farmacêuticos. Segundo a PF, os suspeitos eram contratados por uma empresa terceirizada responsável pela separação e distribuição dos medicamentos no estado.

A investigação teve início após uma denúncia recebida pela PF, informando que a entrada de um novo funcionário, que atuava como motorista, coincidiu com o início dos desvios de medicamentos, possivelmente durante o processo de separação dos materiais destinados às UPA's e UBS's.

Há indícios de que esses medicamentos eram armazenados em seu veículo particular e em uma casa alugada, com a finalidade de ocultar o material subtraído.

Os itens desviados incluíam medicamentos, máscaras, luvas e testes rápidos de COVID-19, que eram repassados a terceiros compradores que revendiam para farmácias e clínicas privadas. Tudo indica que essa prática ocorreu entre os anos de 2020 e 2021, durante o auge da pandemia.

Um dos investigados possui vínculo com uma mulher que já foi alvo da Operação Anestesia, também relacionada ao desvio ilícito de medicamentos. O esquema contava ainda com a colaboração de dois funcionários que trabalhavam no depósito.

Caso os desvios sejam comprovados, os envolvidos poderão responder pelos crimes de peculato e associação criminosa. Se condenados, as penas somadas podem chegar a 15 anos de reclusão, além do pagamento de multa.