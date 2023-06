Divulgação Polícia Federal Apreensão de 176 armas: 99 pistolas; 25 fuzis; 21 revólveres; 12 rifles; 11 carabinas; e oito espingardas calibre 12

A Polícia Federal deflagrou a 4ª fase da Operação Desarmada e cumpriu nesta sexta (16) um mandado de busca e apreensão em um depósito clandestino onde o mesmo grupo alvo das operações anteriores armazenava grande quantidade de armamento de uso militar.

A operação Desarmada teve início em fevereiro deste ano, no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro

A ação foram apreendidas 176 armas: 99 pistolas, 25 fuzis, 21 revólveres, 12 rifles, 11 carabinas e oito espingardas calibre 12. Além disso, foram encontrados 528 carregadores de armas de fogo.

As apreensões relacionadas à Operação Desarmada já totalizam 1.683 armas de fogo, além de dezenas de milhares de munições e acessórios

A apreensão de uma quantidade tão significativa de armamento é de extrema importância para evitar que essas armas de fogo sejam introduzidas no mercado clandestino, enfraquecendo assim organizações criminosas, como milícias, escritórios do crime e facções.

Irregularidades encontradas

A Polícia Federal efetuou a prisão em flagrante de quatro indivíduos que estavam envolvidos na comercialização ilegal de armas de fogo, sem a devida vigilância armada, sem a correta guia de tráfego e com a atividade comercial de material bélico suspensa, em desacordo com as normas vigentes.

Em fevereiro, durante a primeira fase da operação, foram apreendidas 80 armas, incluindo 68 fuzis e 12 revólveres, juntamente com munições de uso restrito.

Outra operação relacionada é a Operação Desarmada III, realizada em março, na qual foi apreendido o restante do armamento encontrado nas duas lojas investigadas na Operação Desarmada de fevereiro, quando apenas as armas e munições de calibre restrito foram confiscadas.

Na Operação Desarmada III, as equipes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas conseguiram apreender 1.421 armas de fogo, além de milhares de munições e acessórios para uso de armas de fogo.

As irregularidades constatadas podem configurar os crimes de comércio ilegal de armas de fogo , munição e acessórios, bem como posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. As penas podem chegar a 12 anos de prisão, além de multas.

