A Justiça da Paraíba ordenou a prisão de Otalício de Sousa Abreu, principal suspeito de ter assassinado o próprio primo, o agricultor Edvan de Sousa Abreu, na madrugada do último sábado (27), em um sítio onde moravam na zona rural de São João do Rio do Peixe (PB). O acusado está foragido.

A vítima, que trabalhava como agricultor, era eleitor e apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já o suspeito é defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

De acordo com informações divulgadas pelo delegado titular do inquérito, Francisco Filho, da Polícia Civil da Paraíba, o caso está sendo investigado como homicídio por motivação política.

Segundo as apurações, os parentes começaram a brigar por causa de política durante as eleições presidenciais de 2022. Eles então resolveram apostar quem seria o candidato vencedor.

Com a vitória de Lula no segundo turno, o primo bolsonarista precisou depositar R$ 1 mil na conta de Edvan. Porém, Otalício estaria muito incomodado com o fato do primo ter zombado dele “por ter pedido” a aposta.

Depois de um tempo sem conversarem sobre política, os primos se encontraram no último sábado, segundo o delegado Francisco Filho. Durante uma conversa no bar, os dois brigaram por causa de Lula e Bolsonaro.

O momento do crime

O investigador contou que, após a briga, Otalício saiu do bar, foi até a sua casa, pegou uma arma e retornou ao estabelecimento que começou a confusão. Sem pensar duas vezes, o acusado atirou diversas vezes contra Edvan.

Agora a polícia procura o suspeito para prendê-lo e fazê-lo responder pelo crime.





