Reprodução / Redes sociais - 25.10.2022 Ação dos criminosos foi registrada em vídeo

Uma mulher de 41 anos foi baleada de raspão no ombro após uma tentativa de assalto no bairro Campestre, em Santo André, na Grande São Paulo . De acordo com o boletim de ocorrência, a médica saía de casa na manhã dessa terça-feira (25) quando foi abordada por três homens armados .

O caso foi registrado em vídeo por uma testemunha que estava próxima ao local.

Nas imagens, é possível ver a mulher tentando conversar com os suspeitos e pedindo para retirar alguns aparelhos de trabalho de dentro do veículo. Ao mesmo tempo, os homens afastavam a mulher do carro enquanto entravam no veículo para fugir do local.

Após a vítima insistir, um deles dispara contra ela, acertando o ombro da mulher. No momento dos disparos, é possível ver o cabelo da médica 'voando' ao passar de raspão por ela.

Depois, eles entram no carro, mas não conseguem ligá-lo. Os três, então, descem do veículo, saem correndo e entram em outro carro vermelho que estava parado à frente de onde se deu o assalto .

Atenção: imagens fortes!

Aconteceu hoje em Santo André.



Esses lixos quase mataram a mulher a troco de nada.



SP está entregue ao crime, não temos segurança! pic.twitter.com/CAfXpGrCfl — Moreira 🥊 (@MetodoMoreira) October 25, 2022

Sem conseguir levar o Ccross Xrx Hybrid da vítima, um policial que estava à paisana interveio e atirou contra os suspeitos, que fugiram, de acordo com a Polícia Militar de São Paulo .

A Polícia Civil informou que o agente que fez os primeiros disparos próximo ao local após julgar que a mulher corria risco de vida.

"Pelo que a gente apurou, esses disparos foram feitos por um PM que estava lá. Ele ouviu o barulho da ocorrência, ficou atrás do muro, e quando percebeu a ameaça de morte, reagiu e deu três tiros. Nesses três tiros, eles tentaram entrar no carro para fugir e dispararam, fizeram um disparo de dentro do carro que atingiu o ombro da vítima", disse o delegado Luis Guilherme Marcondes em entrevista à TV Globo .

Na fuga, os homens ainda levaram outro carro roubado em uma rua vizinha, mas que foi recuperado depois, assim como o veículo usado pelos criminosos em toda a ação.

A médica foi encaminhada ao Hospital Brasil e não corre risco de morte. Os suspeitos ainda não foram presos e o caso é investigado pelo 4º DP de Santo André como tentativa de latrocínio .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.