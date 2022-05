Fabrício Pazini Aguiar Sousa

O homem é acusado de participar do sequestro e assassinato de uma mulher em 2016, em São Paulo. De acordo com denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), ele e mais seis pessoas sequestraram Vilma Rodrigues Ribeiro no Parque do Carmo, na Zona Leste da capital, e pediram R$ 500 mil pelo resgate. A vítima ficou dois dias em cativeiro, mas depois foi morta e enterrada na chácara onde era mantida refém.