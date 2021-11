Maria do Pó

Sonia Aparecida Rossi é a única mulher na lista, sendo a mais procurada no Brasil. Ela é considerada a maior traficante de cocaína na região de Campinas (SP), além de abastecer as favelas da capital com a droga que recebe da Bolívia. Ela estaria envolvida no desaparecimento de 340 kg de cocaína do IML de Campinas.