Reprodução/PMMG Polícia Militar de Minas Gerais

Um homem de 19 anos foi preso no último sábado (6), após ser flagrado vivendo maritalmente com uma menina de 13 anos em Conceição Alagoas, Minas Gerais. Ele responderá por estupro de vulnerável.

Segundo registro policial, a adolescente teria decidido morar com parceiro após três meses de namoro. De acordo com o relato, ela não era aceita em casa. Seu avô a tratava com xingamentos e palavrões.

A jovem perdeu o pais quando tinha oito anos e sua mãe é moradora de rua e dependente química. Fazia um mês que ela tinha deixado de morar com o avô.

O mecânico de 19 anos teria feito o convite após ter consciência da situação. Ele disse que o relacionamento dos dois começou como amizade, mas tempos depois começaram a namorar. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Conceição das Alagoas.

O avô da menina disse que não consegue tomar conta dos netos e que tinha conhecimento sobre a situação da neta, mas decidiu não tomar providências.