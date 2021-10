Reprodução/TV Globo Veículo onde o homem foi encontrado no Brooklin

Um jovem de 29 anos foi encontrado morto dentro de um carro que estava parado em uma avenida do Brooklin, na zona sul de São Paulo. As informações são do G1.

Testemunhas afirmaram à polícia que o jovem parou no semáforo da Avenida Santo Amaro, no cruzamento com a Joaquim Nabuco, por volta das 22h, quando um motoqueiro se aproximou e disparou cinco vezes.

O homem na moto fugiu sem levar nada, sua identidade ainda é desconhecida. O motorista morreu no local. Ele não tinha antecedentes criminais.