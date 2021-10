Reprodução/Procura-se e Polícia Militar/Divulgação Homem foi procurado por 13 anos

Um homem foi preso após ter sido procurado por 13 anos, no município de Rio Doce, em Minas Gerais . Com 14 mandados de prisão, Dionathan da Cruz Silva foi capturado por uma megaoperação da Polícia Militar (PM) nessa quarta-feira (20). As informações são do jornal Correio Braziliense .

Segundo a PM, os 14 mandados são referentes à prática de homicídios, crimes contra a vida e tráfico de drogas.

Durante a operação, Dionathan ainda tentou fugir, mas não conseguiu. No momento da apreensão, ele carregava uma mochila com duas armas de fogo (9 mm e 380), três carregadores de 380 e dois de 9 mm, além de muita munição. A PM informou que ele também levava R$ 4.400 em dinheiro e uma nota promissória de R$ 10.000. No local, foi apreendida uma motocicleta usada pelo suspeito.

Dionathan já havia sido incluído na lista dos 21 indivíduos mais procurados de Minas Gerais, buscado pelas polícias Civil e Militar do estado.

De acordo com a PM, o suspeito era um indivíduo de alta periculosidade e tinha envolvimento com crimes violentos praticados em Mutum e cidades próximas, na região do Caparaó.

Dionathan foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aimorés.