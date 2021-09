Davi Pinheiros Polícia investiga tentativa de homicídio de homem acusado de manter relação incestuosa com a filha





O homem que foi vítima de uma tentativa de homicídio orquestrada pela própria mulher mantinha o casamento para acobertar a relação incestuosa que mantinha com a filha, essa é a conclusão do delegado à frente do caso, Daniel Aragão. O caso aconteceu no município de Canindé, no interior do Ceará, no dia 29 de junho, e ganhou maior repercussão nacional nesta semana com a prisão da suspeita.



Maria Aparecida Barroso foi presa na última segunda-feira (27), acusada de pagar R$ 3 mil a dois homens para que matassem Jaelson Oliveira. Em meio à tentativa de execução, a filha de Oliveira também foi baleada e perdeu a visão de um olho.



Segundo informações do G1 CE, o crime foi cometido depois que Maria Aparecida descobriu a traição do companheiro. Quem revelou essa informação a ela foi justamente o namorado da jovem, Antônio Herilson da Silva Lopes, de 26 anos. Ele chegou a ter um relacionamento a três com a jovem e o pai dela, mas teria participado do crime, colaborando com o plano de Maria Aparecida. A mulher, por sua vez, disse que era vítima de violência doméstica.

“Quando ela foi presa, a gente começou a perguntar os motivos que levaram a essa ação. Ela disse que realmente sofria violência psicológica, violência física. Ela queria se separar e ele não deixava. Conversando com ela, a gente notou que ele queria manter à força essa relação para justamente acobertar o relacionamento que ele tinha com a filha", disse o delegado da Delegacia Regional de Canindé.







Já Oliveira, que ainda está internado em um hospital de Fortaleza, confirmou o relacionamento com a filha. "Ele confirma a relação incestuosa. Há um ano e oito meses começaram com essa relação amorosa. Ambos dizem que foi uma paixão mútua", relatou Aragão. A jovem também foi ouvida pelos policiais nesta quarta (29) e disse que era apaixonada pelo pai. De acordo com ela, o relacionamento dos dois só teve início depois do seu aniversário de 18 anos.