Peprodução/Polícia Civil O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Crateús

Um homem de 44 anos foi preso no último sábado (21), em Ipaporanga, interior do Ceará. Segundo o G1, ele é suspeito de estuprar as próprias filhas gêmeas, de três anos.

O crime foi denunciado pela avó das crianças na últimas terça-feira (17). A captura só aconteceu quatro dias depois, por força de um mandado de prisão preventiva.

Um relatório da polícia mostrou que a avó das crianças relatou ao Conselho Tutelar de Ipaporanga e aos policiais militares que o próprio pai havia estuprado as duas filhas e fugiu para um matagal.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que homem teria cometido o abuso sexual contra as filhas na casa dele. Antes de fugir, ele teria confessado o crime para um familiar.

O homem não reagiu durante a captura e foi levado à Delegacia Regional de Crateús. A mãe e as crianças foram conduzidas para a mesma delegacia. As gêmeas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo delito.