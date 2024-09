Reprodução Em eventual segundo turno, o cenário de empate técnico entre os adversários se repete, mas Marçal não tem vantagem numérica

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) está tecnicamente empatado com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (3). O ex-coach tem 21% de intenções de voto, enquanto o prefeito e o candidato do PSOL ficam com 20%. Em eventual segundo turno, o cenário de empate técnico entre os adversários se repete, mas Marçal não tem vantagem numérica. O resultado é parecido com o da última coleta de dados do Datafolha.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.500 paulistanos de 16 anos ou mais entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07377/2024.

Entre Boulos e Marçal, o candidato do PSOL registra 40% de intenções de voto e o ex-coach, 37%. Boulos tem vantagem numérica, mas os dois estão empatados tecnicamente. Neste cenário, são 11% os que votariam nulo ou branco e 12% não soube responder. Entre Marçal e Nunes, o prefeito tem 39%, enquanto o empresário figura com 33%. O emedebista lidera numericamente, mas também há empate técnico, no limite da margem de erro. Neste cenário, 14% dos entrevistados votaria branco ou nulo, e 14% não soube responder.

O cenário de segundo turno entre Nunes e Boulos é o único no qual não ocorre empate técnico. O emedebista tem 45% de intenções de voto contra 35% do candidato do PSOL. Entre os dois, são 10% os que votariam branco ou nulo e 10% não soube responder.

Votaria no candidato?

A pesquisa ainda mostrou o potencial de votação e rejeição dos candidatos a prefeito da capital paulista. O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) é o mais rejeitado: 55% disseram que não votariam nele. Outros 5% votariam com certeza e 37% poderiam votar. Guilherme Boulos aparece em segundo: 51% afirmaram não votar no candidato, enquanto 14% votariam com certeza e 29% poderiam votar nele.

O terceiro mais rejeitado é Pablo Marçal. A pesquisa mostra que 49% afirmaram que não votariam nele. Outros 15% votariam com certeza e 23% poderiam votar. Segundo o levantamento, 38% não votariam em Nunes, 12% votariam com certeza e 41% poderiam votar

O maior porcentual da candidata Tabata Amaral (PSB) é de “poderia votar”, foram 43%. Outros 6% votariam com certeza na deputada e 33% não votariam. O segundo maior índice de desconhecimento é dela: 18% afirmaram que não a conhecem suficientemente. Marina Helena, do Novo, é quem lidera nesse quesito: 50% disseram que não conhecem a candidata a ponto de opinar. Outros 38% não votariam nela, 11% poderiam votar e 1% votaria com certeza.