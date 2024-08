Caio Barbieri Agências do trabalhador têm 692 vagas de emprego nesta segunda-feira (26)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 692 vagas de emprego nesta segunda-feira (26) . As oportunidades têm benefícios, além da remuneração, e estão lotadas em diversas regiões administrativas. Também há chances para diferentes níveis de escolaridade, com ou sem exigência de comprovação de experiência prévia.

Entre os salários mais atrativos, destaque para a vaga de chefe de cozinha, em Santa Maria. A remuneração é de R$ 3,5 mil. Quem tiver interesse em se candidatar ao cargo deve ter o ensino médio completo e experiência comprovada.

Já o cargo com o maior número de vagas é para vendedor interno, na Asa Sul. São 75 oportunidades para pessoas com ensino médio completo. Não é necessário ter experiência no ofício. O salário é de R$ 1.412. Outra função com muitas chances é para operador de caixa, sendo 30 vagas para Samambaia Norte. A remuneração é de R$ 1.515 e a escolaridade exigida é o ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] . Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal.

The post Agências do trabalhador têm 692 vagas de emprego nesta segunda-feira (26) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .