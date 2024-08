ESTADÃO CONTEÚDO Fabiana Justus comemora aniversário de um ano de Luigi em festa intimista

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou registros do aniversário de um ano do filho caçula, Luigi, nesta segunda-feira (19). No mesmo dia, ela já havia feito uma homenagem compartilhando um vídeo com fotos de diversos momentos da vida do bebê. Ela também é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de cinco anos.

“Um ano do meu bebê feliz”, escreveu Fabiana na postagem no Instagram que mostrava detalhes do aniversário. A festa teve como tema Mickey, personagem da Disney, e contou até com o personagem e Minnie no momento do “parabéns”.

“Que alegria poder comemorar com a minha família. Me tornei uma criança de novo. Literalmente! Obrigada, Deus, por tantas bênçãos”, disse a influenciadora. O evento aconteceu em um salão de festas em Pinheiros, bairro da zona oeste de São Paulo.

Na publicação que havia feito para o caçula no Instagram, Fabiana escreveu que Luigi “traz leveza para os seus dias mais difíceis”. “Um ano de Luigi. E que ano. Ao mesmo tempo que o crescimento dele voou, o ano para mim parece que foram uns cinco Muita coisa aconteceu, mas, em todos os momentos, o sorriso dele esteve presente. Meu filho, que menino feliz que você é. Carismático, esperto, alegre, tranquilo”, disse.

Em janeiro, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Desde então, a influenciadora digital compartilha sua rotina e seu tratamento em suas redes sociais. Depois de passar por quimioterapia e transporte de medula óssea, ela anunciou que entrou em remissão do câncer no dia 28 de julho.

