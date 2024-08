ESTADÃO CONTEÚDO Real Madrid amassa a Atalanta no segundo tempo e leva a Supercopa da Europa

A temporada 2024/2025 começou com volta olímpica para o Real Madrid. Nesta quarta-feira (14), em Varsóvia, o time técnico Carlo Ancelotti venceu a Atalanta com autoridade por 2 x 0, conquistou a Supercopa da Europa, e ainda viu a sua principal contratação para a temporada balançar a rede logo em sua estreia. Mbappé deixou a sua marca na rede adversária ao anotar o segundo gol da vitória espanhola e fez a festa da torcida no estádio. Substituído no fim, ele deixou o gramado bastante aplaudido. Endrick ficou no banco de reservas.

O troféu, que reuniu os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, é o primeiro título oficial da equipe merengue nesta temporada. Com seis conquistas, o Real ultrapassa Milan e Barcelona, que faturaram o torneio cinco vezes.

Com os brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior na frente, e Mbappé completando o setor ofensivo com a camisa 9, o trio chamou a atenção logo no início do confronto. Vinicius Júnior fez o papel de garçom e deu um presente para o francês, que entrou na área rapidamente e atraiu a marcação de três defensores. Sem chance de finalização, ele protegeu a bola e preferiu o recuo. Apesar de não ter representado um perigo iminente, ação empolgou as arquibancadas.

Com propostas distintas, as duas equipes buscaram ter o controle da partida. A Atalanta centrou sua estratégia em uma forte marcação individual a partir do seu campo de defesa enquanto o Real buscava a movimentação e a triangulação com o seu poderoso ataque. Vigiado de perto, Mbappé completou um cruzamento da direita, mas a zaga travou o chute. Depois disso, o que se viu foi um duelo de meio-campo onde as chances de gol rarearam. No fim do primeiro tempo Rodrygo apimentou o duelo ao carimbar o travessão, mas foi pouco pelo que se esperava do time merengue.

O segundo tempo começou com a Atalanta no ataque. Pasalic cabeceou e Courtois fez milagre para mandar a bola para a linha de fundo. Na sequência, Ruggeri aproveitou sobra do escanteio, chutou rasteiro, e deu outro susto no goleiro belga. Mas se o time italiano deu a impressão de que seria a surpresa do confronto, o Real Madrid tratou de colocar as coisas em seu devido lugar. Vini Jr passou pelo seu marcador, foi à linha de fundo, e só rolou para Valverde empurrar para o fundo das redes e fazer 1 a 0, aos 14 minutos.

A desvantagem bagunçou o esquema da Atalanta que escapou de levar mais dois gols na sequência com o próprio Vini Jr. e depois em finalização do meia inglês Bellingham. A blitz espanhola continuou, e numa bela trama que envolveu todo o sistema ofensivo, Mbappé aumentou a festa do Real Madrid. Rodrygo roubou a bola no ataque e tocou para Vini Jr que cruzou na área. Bellingham apareceu na esquerda, esperou a aproximação de Mbappé, e só rolou para a bela conclusão do francês: 2 x 0 aos 22 minutos.

Mesmo com a partida controlada, o Real Madrid criou mais chances, poderia emplacar uma goleada sobre a Atalanta e deixou uma boa impressão ao técnico Carlo Ancelotti que substituiu Mbappé por Brahim Diaz e viu o francês deixar o campo bastante aplaudido.

Endrick não sai do banco

Os torcedores que aguardavam a estreia do atacante Endrick pelo Real Madrid na partida contra a Atalanta, vão ter que esperar mais um pouco para ver o brasileiro em campo. O jogador tinha a chance de entrar em campo já no primeiro jogo oficial do clube na temporada 2024/25, mas não saiu do banco de reservas por opção do técnico Carlo Ancelotti. Vale ressaltar que o atleta esteve em campo apenas em jogos não oficiais e de pré-temporada do Real, que aconteceram nos Estados Unidos. Ele teve pouco mais de 100 minutos em dois jogos contra Milan e Barcelona.

Mas, ao contrário do que muitos podem pensar, essa era a tendência para essa partida oficial. E existem alguns motivos para isso. O primeiro deles é que o próprio Ancelotti já havia se pronunciado sobre a decisão de dar prioridade para os jogadores que atuaram pelo Real Madrid na última temporada e venceram a Liga dos Campeões, título que deu acesso ao clube para disputar o troféu da Supercopa.

A escalação inicial do treinador italiano sofreu alterações pelas ausências de jogadores que estiveram no time até a temporada passada, mas que neste ano não atuam mais pelo clube. Foi o caso de Nacho Fernández na zaga, negociado com o futebol árabe e que deu lugar a Éder Militão, e o meia Toni Kross, que se aposentou.

A chegada de Kylian Mbappé no elenco mudou os planos iniciais. O peso da contratação do atacante de 25 anos campeão do mundo com a França em 2018 foi uma justificativa plausível para o treinador utilizá-lo no confronto. O trio de ataque inédito foi formado pelos brasileiros Vinicius Jr, e Rodrygo, além de Kylian Mbappé. Já o setor de meio-campo contou com Tchouaméni, Valverde e Bellingham.

O outro motivo que manteve Endrick no banco de reservas está mais relacionado com a cultura implantada no clube no tratamento com as jovens promessas. A situação vivida pelo atacante de apenas 18 anos já foi vista com outras estrelas do País, como Vini Jr. e Rodrygo, além de outras peças contratadas pelo Real Madrid. Isso porque a equipe espanhola tem um cuidado muito grande para ambientar e acostumar os recém-chegados ao ambiente altamente exigente que o clube vive no futebol. Assim, é possível que Endrick estreie já com algumas rodadas passadas do Campeonato Espanhol.

Vinicius Jr. foi apresentado no clube no dia 20 de julho de 2018, mas sua estreia pelo time principal só aconteceu mais de dois meses depois, em 29 de setembro. Rodrygo teve sua apresentação oficial feita em 18 de junho de 2019, enquanto seu primeiro jogo oficial foi no dia 25 de setembro daquele ano, também pouco mais de dois meses após o começo da temporada. Ambos tinham a mesma idade que Endrick tem hoje.

O próximo jogo do Real Madrid será no domingo, 18 de agosto, diante do Mallorca, fora de casa na rodada de abertura do Campeonato Espanhol. Resta aguardar para ver a decisão que será tomada por Carlo Ancelotti, mas não será surpresa se o atacante seguir entre os reservas do time.

