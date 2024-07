Agência Brasília Mais de 800 vagas de emprego nas agências do trabalhador nesta quarta (17)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quarta-feira (17), 806 vagas de emprego . Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 4 mil, com postos que exigem experiência comprovada e outras não.

Além da remuneração, os postos de trabalho oferecem benefícios em diversas regiões administrativas, algumas com exigência de experiência comprovada.

Entre os destaques com o maior número de vagas, estão postos de atendente de loja (70), sem necessidade de comprovar experiência, com um salário de R$ 1.412, e sem local de trabalho fixo. Também há 40 vagas disponíveis para operador de telemarketing ativo, na Asa Sul, com a mesma remuneração.

Entre os maiores salários, há uma vaga de operador de motoniveladora, em Brazlândia, com remuneração de R$ 4 mil. É necessário comprovar experiência. Há ainda três vagas para nutricionista de Zona Industrial, com salário de R$ 3,7 mil. Também é preciso comprovar experiência para o posto.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

