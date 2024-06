Agência Brasília Secretaria de Saúde realiza mais de cem mil cirurgias entre 2023 e março deste ano

Entre 2023 e março deste ano, a Secretaria de Saúde ( SES-DF ) realizou mais de cem mil cirurgias eletivas e de urgência. Foram cerca de 20 milhões em custeio para os procedimentos contratados na rede complementar. Como reflexo, em 2024, as equipes atenderam 20.527 pessoas em apenas três meses.

Os números representam o esforço da pasta na redução das listas de espera na rede pública. Os contratos fechados pela SES-DF permitiram a realização de forças-tarefas, especialmente em cirurgias eletivas. Se comparado ao ano anterior, 2023 registrou um aumento de mais de três mil operações, com um total de 86.943 procedimentos, sendo 66.713 de urgência e 19.635 eletivas.

“Operamos com afinco no último ano e, em 2024, estamos mantendo o ritmo. Com a chegada dos 150 novos anestesistas , devemos realizar ainda mais. São cerca de 26 mil procedimentos contratados”, garante a diretora de Serviços de Urgência e Cirurgia da SES-DF, Juliana Leão.

Nos últimos anos, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da SES-DF, empenhou ainda R$ 30 milhões na contratação de novos profissionais, resultando no aumento da oferta de atendimentos e cirurgias. Até abril de 2024, o DF já havia chegado à marca de mais de 27 mil trabalhadores contratados para compor o quadro da pasta, entre os quais estão cerca de sete mil médicos.

O esforço na ponta

O serralheiro Francisco Guimarães, 56, passou, em maio deste ano, por uma cirurgia de hérnia inguinal no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Sua esposa, Norma Guimarães, destaca que o processo foi rápido. “Em menos de um mês a cirurgia foi marcada. Chegamos às 8 horas da manhã no HRC, o médico explicou todos os detalhes de como tudo iria acontecer. Às 15h, já estávamos acomodados no quarto para esperar a recuperação dele”, conta. “O cuidado e a atenção da equipe médica e de enfermeiros foi excepcional”, complementa.

