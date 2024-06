Redação GPS Festa Hiato traz DJs renomados ao Rooftop do CICB

No dia 2 de agosto, sexta-feira, a partir das 21h, o Rooftop do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília será palco da próxima edição da festa Hiato . Com uma vista privilegiada do Lago Paranoá , próximo à ponte JK, o evento promete uma noite memorável com diversas atrações musicais.

A festa contará com a presença de três DJs renomados. Nat Valverde, de São Paulo, é reconhecida por seus sets que mesclam tendências de Techno e Brazilian Bass e já se apresentou nas principais capitais do Brasil. Bruno Moutinho, também de São Paulo, é conhecido por seu estilo único de house e techno music, com um histórico de apresentações em festas de selos nacionais como Tokka, Pra Poucos, Let’s Up, além de performances internacionais na América do Norte e Europa. Debby, em sua estreia em Brasília, trará um set de Afrohouse e Disco, prometendo animar o público presente.

A Hiato é conhecida por reunir diversas vertentes da house music, oferecendo uma experiência única e exclusiva. O evento contará com uma estrutura de altíssimo nível, incluindo atendimento de qualidade e um bar com drinks clássicos e autorais. Rafael Godoy, sócio da Hiato, destaca: “Viemos para promover experiências para um público que gosta de coisa boa e uma vibe única, para todos os gostos e tribos. Hiato é isso” .

Os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 70 mais 10% de taxa. A classificação etária é de 18 anos. Para mais detalhes, os interessados podem acompanhar o perfil da festa no Instagram (@festa.hiato) ou entrar em contato pelo WhatsApp no número (61) 99376-8952.

Serviço:

Hiato

Local: Rooftop do CICB, SCES, Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50, Brasília – DF

Data: 2 de agosto

Horário: a partir das 21h

Ingressos: disponíveis na Bilheteria Digital

Preço: a partir de R$70 + 10% de taxa (valor da pré-venda)

Censura: 18 anos

