CLDF: CCJ aprova PPCub e mantém proibição de novos andares a hoteis

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa ( CLDF ) aprovou, na tarde desta quarta-feira (19), o parecer do deputado distrital Thiago Manzoni (PL) ao projeto que trata das alterações no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília ( PPCub ).

A medida, proposta pelo Governo do Distrito Federal (GDF), traz uma série de intervenções na área tombada da capital federal do Brasil. Foram 18 votos favoráveis e seis contrários.

Uma das emendas novamente aprovadas impede o aumento da altura de 16 prédios nos Setores Hoteleiros Norte e Sul, limitando a construção de novos andares para aqueles que têm três andares. Manzoni foi responsável pela apresentação da emenda que restringe a mudança de gabarito desses edifícios.

Após a aprovação do relatório, a oposição tentou, sem sucesso, manter outras emendas para restringir mudanças bruscas no centro da capital federal.

Com a decisão da CCJ, que é comissão de mérito e, portanto, deu admissibilidade às propostas feitas pelo Poder Executivo, o texto segue para análise do plenário.

O PPCub seguirá em tramitação na CLDF em regime de urgência, devendo ser analisado por mais quatro comissões em plenário. A sessão para essa análise está marcada para a tarde desta quarta-feira (19).

