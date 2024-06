Agência Brasília BRB anuncia investimento em startup de comércio de gado

Criado em 2022 em parceria com a gestora KPTL e com a Bossa Invest, o Fundo de Corporate BRB Venture Capital anunciou o aporte em mais uma startup. O marketplace matogrossense Gado Certo receberá R$ 4,25 milhões para incremento e desenvolvimento de sua frente negocial.

O BRB Venture Capital tem a proposta de injetar capital para impulsionar startups em estágio inicial das mais diversas verticais de negócios, como serviços financeiros, seguridade, inteligência artificial, agronegócio, blockchain e administração pública em todo o país.

“O BRB tem como propósito transformar a vida das pessoas e promover desenvolvimento econômico, social e humano por meio de soluções financeiras, de meios de pagamento e de seguridade”, aponta o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “Agora levaremos esse propósito ainda mais adiante, investindo em empresas que agreguem novas possibilidades para a sociedade.”

Startup Gado Certo

Criada em 2019, a Gado Certo conecta vendedores e compradores de gado no Mato Grosso e já possui mais de 3 mil pecuaristas cadastrados. A empresa criou sua oferta de valor ao profissionalizar essas transações, desenvolvendo mecanismos que permitem ao produtor acessar um volume maior de oportunidades no mercado, com praticidade e segurança. Em 2023, foram comercializadas mais de 40 mil cabeças de gado na plataforma, que tem dobrado esse número ano após ano.

“O grande sonho da Gado Certo é ‘plataformizar’ o comércio de gado no Brasil”, afirma o CEO e cofundador da startup, Eduardo Farah. “Por meio da tecnologia, queremos oferecer ao pecuarista uma experiência mais eficiente, simples e segura para fazer um bom negócio. Também investiremos mais em aumentar a equipe comercial, mas a ideia é colocar mais tecnologia para ajudar o pecuarista a fechar negócio.”

A empresa também desenvolveu um CRM (estratégias que têm como foco o público ao qual os serviços da empresa são direcionados) proprietário onde centraliza os dados de cada usuário obtidos pela plataforma, permitindo a personalização dos serviços oferecidos. É possível prever um adiantamento na compra de gado, realizar sugestão de lotes com base no histórico individual de cada usuário, entre outros recursos.

Soluções para o mercado

Em seu funcionamento, a Gado Certo aplica uma taxa sobre cada transação, tanto para compradores quanto para vendedores. Como contrapartida, gerencia todos os aspectos burocráticos, incluindo logística, garantia de qualidade e preenchimento de documentação jurídica necessária. Atualmente, a startup é a única a oferecer esses serviços no Mato Grosso.

Para reforçar sua posição competitiva, a Gado Certo disponibiliza gratuitamente soluções exclusivas no mercado, por meio de parcerias e da inteligência derivada dos dados de seu CRM proprietário. Isso leva os usuários a utilizarem mais frequentemente a plataforma. Entre essas soluções, destaca-se a calculadora digital de viabilidade, uma espécie de tabela Fipe do gado, que oferece uma média dinâmica de preços para cada microrregião.

“A Gado Certo é uma companhia que preenche vários dos pré-requisitos que acreditamos serem necessários para ter uma boa capacidade de escalar o negócio, primeiro de maneira regional e depois nacionalmente”, reforça o CEO da KPTL, Gustavo Junqueira. “É um ativo que realmente destoa no funil analisado.” A empresa traz em seu portfólio um histórico de investimentos bem-sucedidos em tecnologia agrícola, a exemplo da Agrotools, Ecotrace, Cowmed e Ponta, que lidera o mercado de gado confinado e de rastreamento de proteínas no Brasil.

Investimentos na criação

“A Bossa Invest foi a primeira investidora da Gado Certo, em 2020, quando fizemos o investimento anjo na empresa”, lembra o CEO da Bossa Invest, Paulo Tomazela. “Ao ganhar tração, aumentamos o investimento na empresa, um valor 12 vezes superior ao captado no primeiro aporte. Acreditamos que possa ser um unicórnio na pecuária.”

No Brasil, os criadores vendem anualmente aproximadamente 50 milhões de cabeças de gado magro para pecuaristas de engorda com base em um valor médio conservador de R$ 3 mil por cabeça – o que representa um mercado de cerca de R$ 150 bilhões.

Só o estado do Mato Grosso, totaliza cerca de 100 mil pecuaristas e lidera o ranking nacional em número de cabeças bovinas, com mais de 26 milhões. Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará, estados que fazem divisa com o Mato Grosso, também estão entre as cinco regiões com maior quantidade de cabeças de gado no país.

Protagonismo e inovação

O BRB é protagonista no incentivo à inovação. Em maio de 2021, inaugurou o BRB LAB, o seu centro de inovação tecnológica, localizado no Parque Tecnológico Biotic. O objetivo da instituição é seguir estimulando o ecossistema de empreendedorismo e inovação local e buscar novas tecnologias e soluções voltadas para o sistema financeiro, governo e cidadãos.

Em relação às startups localizadas no Distrito Federal, o BRB já apoiou o investimento na Auvo, empresa destaque no portfólio do Fundo Criatec 2, da qual o banco é investidor.

Parcerias

A KPTL é uma gestora de venture capital com 55 empresas investidas. Entre seus setores de atuação, estão agronegócio, saúde, floresta, clima, energia e IoT (Internet das Coisas, que representa a interconexão de dispositivos cotidianos à internet), entre outros. Sediada em São Paulo, a empresa tem um time atuando nos principais centros de inovação do Brasil e segue em busca de startups com consistência e grande potencial de crescimento.

Já Bossa Invest é o venture capital early stage número 1 da América Latina, segundo o CB Insights e outros rankings internacionais. Hoje com mais de 1,5 mil startups investidas e 100 exits, a empresa foi criada com a missão de levar investimento a negócios inovadores que visam transformar a sociedade, com foco nas em captação de recursos, smart money e conexões de valor. A empresa investe principalmente em startups B2B e B2B2C, em estágio pré-seed e seed, que tenham modelos de negócio digitais e escaláveis.

*Com informações do BRB

The post BRB anuncia investimento em startup de comércio de gado first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .