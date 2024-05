Redação GPS Gerida pelo BRB, Loteria do DF vai destinar mais de R$ 2 bilhões a causas sociais

O BRB se prepara para criar a Loteria do DF. Após a aprovação em dois turnos na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o Projeto de Lei nº 1.081/2024 vai permitir que seja criada a BRB Loterias, subsidiária com o propósito de viabilizar a exploração de jogos lotéricos no DF. As loterias vão trazer benefícios ao DF. A arrecadação de impostos com a exploração de jogos vai permitir que o GDF destine mais de R$ 2 bilhões para causas sociais definidas em lei, como financiamento de educação e esporte em um prazo de 10 anos.

Sobre a permissão de criar uma subsidiária concedida ao BRB , o presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, explica que o banco tem um conjunto de características essenciais para sucesso no mercado de jogos.

“Temos capilaridade, controles de prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos e tecnologia para oferecer segurança e credibilidade às loterias do DF. E com a execução desse projeto, reforçamos mais uma vez nosso papel de banco público, fomentando a economia da capital e gerando emprego e renda” , afirma Paulo Henrique Costa.

Após sanção pelo governador Ibaneis Rocha, o BRB divulgará os detalhes sobre o novo processo competitivo em busca de parceria estratégica para exploração e atuação na Loteria do Distrito Federal. A gestão de jogos de apostas no DF pelo BRB foi viabilizada a partir da Lei nº 7.155/2022, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), em 13 de junho.

The post Gerida pelo BRB, Loteria do DF vai destinar mais de R$ 2 bilhões a causas sociais first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .