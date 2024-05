Rafael Badra Voga Anuncia Novos Sócios Investidores e Membros do Conselho

A Voga , um escritório de investimento associado ao BTG com aproximadamente 2 bilhões de reais em custódia, anuncia a entrada de dois novos sócios investidores e membros do conselho estratégico: Felipe Vorcaro , empresário mineiro e acionista das empresas For Green e Trinity do setor de energia, e Rodrigo Abreu Lima , médico de Brasília.

Felipe Vorcaro traz sua vasta experiência nos setores de energia e imobiliário, enquanto Rodrigo Abreu Lima, responsável por uma das principais consolidações do setor de saúde, complementa o conselho com sua distinta experiência em gestão e fusões e aquisições (M&A). Ambos serão fundamentais na estratégia de expansão nacional dos escritórios da Voga.

“Estamos muito felizes em receber Felipe e Rodrigo. Suas experiências serão cruciais para nossos planos de crescimento,” afirmou Daniel Cambraia , CEO da Voga.

Tiago Alvim , presidente do conselho da Voga, acrescentou: “A entrada de Felipe Vorcaro e Rodrigo Abreu Lima fortalece significativamente nosso conselho estratégico. Eles trarão novas perspectivas e habilidades que serão vitais para nossa missão de expandir e inovar no setor de investimentos. Com essa nova parceria, a Voga estará preparada para crescer por meio de aquisições de outros escritórios e buscar um patrimônio líquido em custódia de 5 bilhões de reais até o fim de 2025.”

Sobre a Voga:

A Voga é um escritório de investimento associado ao BTG, oferecendo uma gama completa de serviços de gestão de investimentos com aproximadamente 2 bilhões de reais em custódia. A empresa possui escritórios em Brasília e Goiânia.

