FUNN Funn Festival promete diversão para todas as famílias no feriado

O Funn Festival, o maior festival de inverno do Brasil, apresentado pela Caixa Econômica Federal e patrocinado pelos Correios e pelo Governo Federal, continua a encantar o público no Estacionamento 9, Praça das Fontes, Parque da Cidade. Com uma programação diversificada voltada para crianças, jovens e famílias, o festival promete transformar o feriado em uma celebração de música, diversão e cultura. Confira o que está por vir nos próximos dias.

Quarta-feira, 29 de maio – Noite do Hip Hop

A partir das 18h, a Arena do Funn Festival será tomada pelo som vibrante do hip hop. Os artistas L7nnon, MC Cabelinho e Chefin sobem ao palco para uma noite cheia de energia e rimas. Prepare-se para uma performance inesquecível que vai animar o público com os maiores sucessos do rap nacional.

Sexta-feira, 31 de maio – Homenagem ao Nordeste

A sexta-feira será marcada por uma celebração da música nordestina. Elba Ramalho, Falamansa e Geraldo Azevedo prometem um show emocionante, trazendo o melhor do forró, xote e MPB. A partir das 18h, o público poderá dançar e se emocionar com clássicos que celebram a cultura nordestina.

Sábado, 1º de junho – Noite Sertaneja

Para encerrar a semana, a Arena recebe Bruno & Marrone e Marcos & Belutti, dois dos maiores nomes do sertanejo. A partir das 18h, os fãs poderão curtir uma noite de romantismo e diversão ao som dos maiores sucessos desses artistas. Uma experiência imperdível para os amantes da música sertaneja.

Programação Especial de Quinta-feira, 30 de maio – Diversão para Toda a Família

O complexo do Funn Festival estará funcionando a partir das 9h com atrações para todas as idades. As crianças poderão se divertir na roda gigante, carrossel, montanha-russa, brinquedoteca e elevador. Às 10h30, o Teatro Funntasia apresenta “A Pequena Sereia”, um espetáculo encantador para toda a família.

No Jardim das Flores, às 15h, as crianças poderão encontrar os personagens Mario, Luigi e Peach em um encontro mágico. Às 16h, no Lago do Castelo, Bela Adormecida e Malévola prometem encantar o público com sua presença.

Operação Especial para o Feriado

O Funn Festival preparou uma operação especial para o feriado, garantindo diversão contínua para todas as idades. Na quarta-feira, a Arena da Terra do Nunca abre suas portas a partir das 18h, oferecendo uma noite vibrante com shows imperdíveis. Já na quinta-feira, o complexo começa a funcionar a partir das 9h, proporcionando um dia inteiro de entretenimento para as famílias, com brinquedos, teatro infantil e encontros com personagens encantados. Na sexta-feira, a Arena reabre novamente às 18h para mais uma noite de música e celebração. O fim de semana também promete ser repleto de alegria, com atividades começando às 9h no sábado e domingo, garantindo que o público aproveite ao máximo todas as atrações do festival.

Ingressos e Informações

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do evento ou através dos links:

Clientes Cartões Caixa têm até 20% de desconto nas compras pelo site. Para conferir a programação completa e detalhada, visite www.funnfestival.com.br .

The post Funn Festival promete diversão para todas as famílias no feriado first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .