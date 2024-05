Ailane Silva Quadros exclusivos são destaque na galeria de arte da Casa da Moldura

Mais de 40 quadros originais ganham evidência pela beleza e exclusividade na galeria de arte da tradicional e renomada Casa da Moldura. Entre as obras, que estão disponíveis na unidade da Asa Norte, em Brasília, há opções de telas de artistas como Burle Marx, Maldonado Diaz, Tarciso Viriato, Luiz Costa, Carybé, Alfredo Volpi e Carlos Scliar.

O proprietário da Casa da Moldura, em funcionamento há 35 anos, Higino França explica que essa oferta ampliada de obras de arte é uma inovação da loja. “A grande novidade que a Casa da Moldura traz é oferecer a opção de venda de quadros originais e peças originais tanto óleo sobre tela como aquarela sobre papel, as mais variadas formas de apresentação da arte”, destaca.

Tarcila do Amaral Rocio Melgabes Rocio Melgabes Higino França Carybé Carybé Carybé Carybé Carybé Carlos Scilar Burle Marx Burle Marx Burle Marx Burle Marx Burle Marx Burle Marx Burle Marx Amilcar de Castro Alfredo Volpi Alfredo Volpi Alfredo Volpi

Segundo ele, a galeria é resultado de um trabalho de “garimpo” feito pelas galerias e leilões do Brasil a fora. “Hoje estamos preparados para atender a esse mercado tão exclusivo e exigente de obras de arte, principalmente de artistas que se identificam com Brasília. Essa decisão se deu pela necessidade que identificamos no mercado de um segmento de artistas muito bem aceitos na capital, que também conta com a oferta de mais de 3 mil gravuras assinadas de artistas brasileiros, entre eles, Athos Bulcão”, contabiliza.

Higino França explica que as obras começaram a ser adquiridas para atender o público de arquitetos e decoradores com obras abaixo de R$ 100 mil, que é a faixa de preço em que mais circulam as opções de artes.

“A decoração de qualquer ambiente não pode prescindir dos quadros, sejam gravuras, esculturas ou óleo sob tela. As paredes brancas não são aceitas numa boa decoração, por mais minimalista que seja. Você retrata nas paredes a forma com que você vê as obras de arte e cria uma sintonia com o seu próprio gosto pelo tipo de técnica criada pelos artistas. Tem gente que gosta muito dos abstratos, como Tarcísio e Burle Marx”, assinala.

Ele cita que a Casa da Moldura também conta com:

Serviço de Moldura

Espelhos decorativas

Quadros originais

Gravuras assinadas

Impressão de fotos e imagens que podem ser transformadas em quadro.

Serviço:

Casa da Moldura

https://www.casadamoldura.com.br/

