Yumi Kuwano Mezanino recebe maior festival de gastronomia francesa do mundo

Brasília recebe a partir deste sábado (1º) a 7ª edição do festival ‘Goût de/Good France’. O evento que celebra a culinária francesa traz neste ano o tema ‘ Gastronomia e Esporte’. Na capital federal, são mais de 20 restaurantes que oferecem menus temáticos até 15 de junho.

Um dos participantes, o Mezanino da Torre de TV, oferece o menu especial no jantar, entre 4 e 8 de junho, das 19h30 à 0h, com um menu em quatro etapas — duas entradas, um prato principal e duas opções de sobremesa — por R$ 149. Como não há valor fixo, cada restaurante pode definir o seu preço de acordo com a proposta.

O chef da casa, Alexandre Aroucha preparou uma experiência que começa com uma Amouse Bouche de Patê de Foie de Canard com geleia de mirtilo com massa folhada. Em seguida, uma entrada de alho poró com diferentes texturas com molho à base de gengibre. O prato principal será o Ballotine de Confit de Canard, acompanhado de cogumelos e mousseline de batata. A sobremesa encerra a experiência com uma torta de pera com sorbet da fruta ou um prato de queijos tipo da Serra das Antas e figo fresco, acompanhado de pão com especiarias.

Além de Brasília , o festival acontece em mais sete capitais: Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, e também na Vila de São Jorge e Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros.

O evento, que conta ainda com ações como aulas em restaurantes-escola e receitas compartilhadas por chefs renomados, é uma iniciativa do Ministério da Europa e de Relações Exteriores do Governo Francês e do chef Alain Ducasse. A lista completa de participantes pode ser acessada no site da Embaixada da França no Brasil .

