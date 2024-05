Pedro Reis Eduardo Kobra integra acervo artístico de um dos maiores bancos do mundo

O renomado muralista brasileiro Eduardo Kobra passou a integrar o acervo de obras de arte do BOCOM BBM , subsidiária brasileira do Bank of Communications, banco chinês que está entre os 10 maiores do mundo. Sua nova pintura, intitulada “Faces de uma integração”, mede 1,80m de altura por 3,30m de comprimento e exalta a diversidade e a harmonia entre o Brasil e a China.

A inauguração da pintura ocorreu em um evento exclusivo para funcionários, na sede do BOCOM BBM, no Rio de Janeiro. A obra está localizada na entrada principal do prédio, sendo um ponto de destaque para quem visita o local.

Alexandre Lowenkron, presidente do BOCOM BBM, destacou a importância e o reconhecimento internacional da arte de Kobra. “Suas obras e sua trajetória simbolizam diversidade, harmonia e perseverança que são valores fundamentais que compartilhamos e também representam a relação Brasil-China, celebrada nesta obra” , destaca.

Kobra, que vem desenvolvendo pinturas em telas e outros suportes há uma década, tem suas obras apresentadas em mais de 15 países através de sua galeria e realiza exposições em grandes museus pelo mundo. “Trabalho com a missão de espalhar valores que contribuem para o futuro da humanidade” , explica o artista.

Entre outubro e janeiro, Kobra realizou a exposição “Recortes” no Museu Palazzo Blu em Pisa, Itália. Em março, a mostra “Recortes” foi levada para San Marino, onde está sendo exibida no Palazzo del Turismo. A exposição em San Marino, que celebra os 40 anos das relações bilaterais entre Brasil e San Marino, ficará disponível até o dia 3 de setembro.

The post Eduardo Kobra integra acervo artístico de um dos maiores bancos do mundo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .