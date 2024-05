Rafael Badra Documentário sobre Parque da Cidade estreia no Cine Brasília

Estreia, nessa sexta-feira (31), no Cine Brasília , o documentário “O Nosso Parque de Cada Dia”, produzido e dirigido por Cilene Vieira, jornalista e mestre em comunicação, que também é autora de um blog sobre o Parque, publicado no site do Correio Braziliense. O documentário apresenta o Parque da Cidade como um universo pulsante no centro da capital do país, onde pessoas de todo o DF convivem com a natureza no maior espaço público da região para prática de esportes e diversas atividades ao ar livre. “Sempre quis mostrar esse olhar sobre o Parque da Cidade como um espaço convergente de pessoas de todo o DF e apresentar a visão de frequentadores e dos que trabalham lá e vivem o ambiente intensamente. Para mim, é uma forma de valorizar o maior parque urbano do mundo, pois são 4 milhões e 200 mil metros quadrados de vida, natureza e história, um grande patrimônio público e acessível a todos” , afirma a diretora.

O documentário, de 28 minutos, foi realizado com recursos próprios e uma equipe “mínima e valorosíssima”, para Cilene, que conta com fotografia e som direto de Samuel Calado, edição e montagem de Benjamin Figueiredo e imagens de drones de Arthur Ramos. “Estrear esse filme no Cine Brasília é um motivo de alegria e orgulho. Meu maior desejo é que depois de assistir as pessoas sintam vontade de visitar mais o Parque” , afirma a diretora fã confessa desse espaço tão especial para os brasilienses.

O tema principal do curta é o Parque da Cidade, o maior espaço de ocupação pública do DF. A geografia, a vegetação, os equipamentos, a vida no Parque e as pessoas que o frequentam e nele trabalham. O objetivo é mostrar o Parque da Cidade como um local único, democrático, diverso, um ponto de encontro. Um local onde se pratica atividades ao ar livre e que se transforma em diversos ambientes, como salas de aula, apresentações culturais, encontros religiosos, práticas de hobbies e esportes. Como é esse lugar diverso e como acontece essa ocupação pelo público.

Sobre Cilene Vieira

Jornalista, Mestre em Comunicação Social pela Universidade de Brasília e frequentadora do Parque da Cidade há 35 anos, se dedica a projetos para a valorização e preservação desse patrimônio de Brasília e seus habitantes. Autora do Blog Nosso Parque da Cidade, publicado no Correio Braziliense. Tem mais de 50 anos de atuação nas áreas de Marketing e Comunicação em grandes empresas do DF. No exercício de suas funções como gestora de marketing, mantém contato permanente com a produção audiovisual para fins de divulgação promocional e institucional em diferentes áreas.

Serviço:

Data de Estreia: Sexta-feira (31/05)

Horário: 20 horas

Cine Brasília

