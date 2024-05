Pedro Reis Shoppings do Grupo PaulOOctavio são Finalistas do Prêmio Abrasce 2024

Os shoppings do Grupo PaulOOctavio se destacam mais uma vez no cenário nacional ao serem nomeados finalistas do Prêmio Abrasce 2024 , considerado o Oscar dos shopping centers no Brasil.

O prêmio, que visa reconhecer e incentivar projetos inovadores e de impacto desenvolvidos por centros de compras em todo o país, selecionou sete cases dos shoppings do grupo entre os finalistas, destacando-se pela excelência e criatividade.

Brasília Shopping, JK Shopping e Terraço Shopping lideram as indicações da capital.

JK Shopping:

Campanha Institucional: “JK Shopping 10 anos”;

Eventos e Promoções: “Dia Internacional da Mulher – Cerveja Substantivo Feminino”;

Tecnologias e Campanhas Digitais: “Gestão Comunicação Digital JK Shopping”;

Inclusão & Pertencimento e Newton Rique de Sustentabilidade – ESG: “JK Espaço Arte – Cultura & Cidadania”.

Terraço Shopping:

Ação de Natal: “Natal do Bosque Brilhante”;

Eventos e Promoções: “O Rosa em cada olhar”.

Brasília Shopping:

Eventos e Promoções com o case “Maluquinho por Robótica”.

Geraldo Mello, diretor de Shoppings do Grupo PaulOOctavio, ressaltou a importância desses centros comerciais como agentes de transformação social, ambiental e econômica. “Essas conquistas nos motivam a continuar buscando excelência e oferecer experiências positivas e memoráveis aos nossos clientes e parceiros” celebra.

A cerimônia de premiação do Prêmio Abrasce 2024 acontecerá no dia 26 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo, onde serão anunciados os grandes vencedores.

