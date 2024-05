Pedro Reis Em parceria com a Marvel, Swarovski lança coleção de itens decorativos para casa

A Swarovski , em colaboração com a Marvel , lançou uma nova linha de cristais para casa, destacando figuras icônicas dos quadrinhos. Parte da coleção de Primavera Verão 2024, esta linha exclusiva traz pela primeira vez vilões das franquias de super-heróis da empresa.

Os cristais Swarovski desta coleção apresentam facetas únicas e rentes, em tons brilhantes e ousados. A linha inclui figuras de personagens populares como Capitão América, Thor e Capitão Marvel, além de dois vilões emblemáticos: Thanos e Loki e Capitã Marvel.

Capitão América: com 382 facetas, a figura homenageia o herói com seu escudo indestrutível.

Thor: apresentado em uma pose de combate, o Deus do Trovão tem 523 facetas e detalhes em metal, incluindo o martelo Mjolnir.

Thanos: o vilão conta com 607 facetas e detalhes em metal polido, destacando sua armadura protetora e pedras do infinito.

Loki: com 282 facetas e um capacete com chifres, a figura possui metal laqueado em tom dourado.

Capitã Marvel: a heroína é representada com 427 facetas e metal de alto brilho em seu traje vermelho e azul.

A coleção para casa MARVEL x Swarovski pode ser adquirida online e nas lojas Swarovski, oferecendo aos fãs a oportunidade de trazer para casa um pedaço do universo dos super-heróis com o brilho inconfundível dos cristais mais famosos do mundo.

The post Em parceria com a Marvel, Swarovski lança coleção de itens decorativos para casa first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .