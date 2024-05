Redação GPS Olimpíadas Kids: evento convida criançada a viver experiência dos jogos

Para os fãs de esportes, não há segredo: julho deste ano promete fortes emoções. Isso porque no dia 26 começam as Olimpíadas de Paris 2024, um evento multiesportivo global com modalidades de verão e de inverno, em que milhares dos melhores atletas do mundo participam de várias competições. Com o objetivo de trazer este clima para o TGS , o centro de compras, em parceria com o Ciranda Kids, oferece para o público mirim a atração Olímpiadas Kids. O parque estará aberto até o dia 14 de julho para crianças de todas as idades, na Praça de Vidro, localizada no Piso 3.



Segundo os idealizadores, as Olimpíadas Kids foram criadas na intenção de unir as crianças em volta de um espírito esportivo, estimulando a competição saudável. Na atração, os visitantes poderão se aventurar em desafios similares aos dos jogos olímpicos como o mega trampolim, um conjunto de camas elásticas gigantes, cesta de basquete, pebolim, tênis de mesa, pista de atletismo, salto em distância e levantamento de peso. Para a criançada que optar por uma diversão mais tranquila, o evento também disponibilizará mesa para atividades de pintura e desenho.



Durante as brincadeiras, as crianças poderão conquistar medalhas e subir no pódio. Todo o espaço será acompanhado por monitoras especializadas para garantir o conforto e a segurança de todos. A entrada custa R$ 40 a cada 30 minutos. Para cada minuto excedente será cobrado R$ 1.

Você sabia?

Jogos Olímpicos são um evento multiesportivo global com modalidades de verão e de inverno, em que milhares de atletas participam de várias competições. Atualmente os jogos são realizados a cada dois anos, em anos pares, com os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno se alternando. Originalmente, os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram realizados em Olímpia, na Grécia, do século VIII a.C. ao século V d.C.. No século XIX, o Barão Pierre de Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional (COI) em 1894. O COI se tornou o órgão dirigente do Movimento Olímpico, cuja estrutura e as ações são definidas pela Carta Olímpica.

SERVIÇO : Olimpíadas Kids – TGS

Quando: até 14 de junho de 2024.

Onde: Praça de Vidro, Piso 3 – Taguatinga Shopping .

Horário : segunda a sábado: 10h às 22h | Domingo e feriados: 14h às 20h.

Acesso: R$ 40 a cada 30 minutos e a cada minuto excedente R$ 1.

