Adriana Nasser O frio chegou! Especialista do GPS indica os melhores vinhos para a estação

Esfriou, né? As temperaturas começaram a cair e já dá para beber aqueles vinhos mais encorpados, com estrutura, que agrada e combina muito bem com as noites mais frias.

Para quem curte tintos potentes, essa é a época ideal para abrir esse tipo de vinho ou aproveitar para rechear sua adega de bons rótulos.

Quer dicas dos que valem a pena ter sempre? Então prepara o print, que aqui tem opções para todos os gostos e bolsos!

Dois vinhos fáceis de beber e que agradam muita gente e são os da uva Malbec e também da Bonarda. Essas castas caíram no gosto do brasileiro e são boas opções e bem acessíveis. As vinícolas Zorzal e Gimenez Riili produzem excelentes vinhos com essas uvas. Esses rótulos podem ser encontrados no: wmvinhos.com.br

Outra opção para quem está disposto a desembolsar um pouquinho mais é um dos grandes ícones do vinho no Chile que está chegando em nova safra ao Brasil: o Viu Manent VIU1 2021, na elaboração de Malbec.

O VIU1 está em sua 20ª edição, e foi elaborado com uvas provenientes de antigas parras de Malbec plantadas há mais de 100 anos.

Lançando em edições limitadas e garrafas numeradas, ele é produzido a partir de uma rigorosa seleção das melhores uvas Malbec do quartel 4 do vinhedo San Carlos, próximo a Cunaco, Vale de Colchagua. Você encontra no site: viumanent.cl

Outro tinto que é pura potência é o “18º” da Quinta dos Avidagos, um vinho com notável teor alcoólico de 18%, que acaba de chegar no Brasil vindo diretamente da região do Douro, famosa por seus vinhos robustos e complexos.

Fruto de um blend cuidadosamente selecionado das castas Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca, conhecidas por suas características ousadas e robustas, este vinho envelhece durante quase três anos em tanques de aço inoxidável.

Quem traz para cá é a Abbo Wine & Foods e você pode comprar pelo insta deles: @abboimportadora ou pelo telefone: 43 9 8815-6103.

Agora é só escolher o seu preferido e já dar o “play” nos tintos de inverno.

