Acusado de corrupção internacional, Rodrigo Faro se defende: “Pego de surpresa”

Nesta segunda-feira (27), o apresentador Rodrigo Faro se manifestou nas redes sociais após ser acusado de envolvimento em um esquema de corrupção internacional. A reportagem da emissora italiana RAI News revelou uma associação criminosa focada na falsificação de documentos públicos para a compra de cidadania italiana, tendo Faro como um dos alvos.

Rodrigo declarou ter sido “pego de surpresa” com as acusações, afirmando que ele e sua esposa, Vera Viel, são vítimas de uma empresa criminosa. A instituição envolvida, Diritto Di Cittadinanza SRL, foi recomendada ao casal por um amigo. Faro explicou que toda a documentação necessária foi fornecida e aprovada, resultando na concessão dos passaportes italianos.

Em comunicado oficial divulgado em sua página, Rodrigo Faro ressaltou que forneceu toda a documentação necessária no Brasil e que o processo de cidadania foi realizado de forma aparentemente legítima, culminando na emissão dos passaportes. Seus representantes afirmam que, embora tenham sido beneficiados com a cidadania, consideram-se vítimas de um esquema de corrupção.

O apresentador acionou advogados no Brasil para resolver o “mal-entendido” e busca a responsabilização dos responsáveis pelo esquema. Segundo ele, contrataram um serviço que acreditavam ser idôneo e legal.

A operação, denominada “Carioca”, foi coordenada pela Polícia Metropolitana de Nápoles e pelo Ministério Público de Nápoles Norte. No município de Villaricca, foram presas seis pessoas, incluindo dois brasileiros e quatro policiais/funcionários municipais. A investigação teve início após as autoridades notarem um grande número de brasileiros solicitando cidadania sem visitar a cidade.

Outros brasileiros também foram citados no esquema, incluindo o jogador de futebol Bruno Duarte, do time português Farense, e alguns empresários. As autoridades continuam investigando para identificar todos os envolvidos e esclarecer os detalhes do esquema.

