Redação GPS Ronda da Moda GPS: destaques da semana no mundo fashion

Como já é de costume, todos os domingos o GPS traz um resumão das novidades mais quentes no mundo da moda. Fique ligado nas novidades da moda com e não perca os lançamentos que estão agitando o mundo fashion.

Confira as dicas da semana:

Santa Lolla apresenta “Lolla Lovers”

Junho nem começou, mas a Santa Lolla já está no clima de romance com a sua nova campanha para o Dia dos Namorados, intitulada ‘Lolla Lovers’. Inspirada nos clássicos filmes de amor, a marca propõe uma versão contemporânea e inusitada de ‘história de amor’, cheia de surpresas e encantos. A campanha promete conquistar os corações dos casais apaixonados.

Elis Cardim coleção sustentável em colaboração com Pinga

A estilista baiana Elis Cardim, apoiada pelo projeto Nordestesse, apresenta sua nova coleção em parceria com a Pinga Store. Utilizando fios de seda descartados pela indústria, a coleção destaca-se pelo crochê de luxo, oferecendo vestidos, saias, tops e quimonos com um toque sofisticado e um brilho incomparável.

Jacob Elordi e Bottega Veneta

A Bottega Veneta anunciou o ator australiano Jacob Elordi, 26 anos, como seu mais novo Brand Ambassador. Conhecido por seus papéis na série ‘Euphoria’ e em filmes como ‘Saltburn’ e ‘Priscilla’, Elordi já era fã das bolsas da marca. Agora, ele se junta oficialmente à Bottega Veneta, trazendo seu estilo para a prestigiosa casa de moda.

Hector Albertazzi homenageia o paisagismo brasileiro

A Hector Albertazzi lançou o drop ‘Paisagens’, continuando sua coleção de Inverno 2024, ‘Botânica’. Inspirada na arte e no paisagismo modernista brasileiro, a coleção de acessórios de luxo reflete a riqueza da flora nacional e os importantes projetos paisagísticos do século XX.

Loft747 apresenta a coleção Hideaway

A Loft747 lança a coleção Hideaway para a temporada de Alto Inverno 2024, priorizando conforto e elegância. As novas peças prometem aquecer e encantar durante os meses mais frios do ano, oferecendo uma combinação perfeita de estilo e aconchego.

Julia Arcangeli inaugura marca de moda J’01

A designer de moda Julia Arcangeli lançou oficialmente sua marca, J’01, em um evento exclusivo em São Paulo. Com um conceito que une moda e arte, a J’01 explora a criatividade e a expressão pessoal. A marca celebra o universo feminino com peças de alfaiataria, modelagens fluidas e uma estética funky com um toque vintage, prometendo trazer inovação e sofisticação ao mercado.

The post Ronda da Moda GPS: destaques da semana no mundo fashion first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .