Redação GPS Moët

Maior maison champagne do mundo, a Moët & Chandon chegou ao Brasil com a primeira loja conceito da América Latina. A pop-up exclusiva tem o objetivo de se aproximar do seu público final e criar experiências exclusivas para seus apreciadores.

Até 12 de junho, os visitantes poderão adquirir cinco rótulos da bebida — Moët & Chandon Brut Imperial, Rosé Imperial, Ice Imperial, Ice Impérial Rosé e Nectar Imperial —, e customizar seus presentes, personalizando com fitas e adesivos criados por Carol Ayrosa.

“Celebrar a vida, estar presente nos melhores momentos e presentear quem amamos é algo que a Moët valoriza muito desde 1743. Esta primeira pop up no Brasil reforça estes pilares e traz experiências únicas, reforçando a importância do Brasil para a maior casa de champagne”, comemora Mateus Godoy, brand manager da marca.

Outra novidade é o lançamento oficial do visual do icônico rótulo Moët Imperial Brut. Apresentando um design mais moderno e elegante para a garrafa e também para o seu gift box, a pop-up será o primeiro espaço no Brasil a recebê-lo.

Como parte da experiência, a Carmella Patisserie criou chocolates em edições limitadas, nos sabores ganache de framboesa, ganache de caramelo e ganache de Moët Brut Imperial, que serão gifts para compradores.

Para completar, o Piselli Sud criou um menu de três pratos harmonizados com os champagnes, durante o período da pop-up.

Serviço

Pop-up Moët & Chandon

Local: Shopping Iguatemi São Paulo, piso Faria Lima

Horários de funcionamento: das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h, domingo e feriado

