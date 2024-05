Redação GPS Metropolitano celebra sucesso em Brasília com evento de premiação

Na última quinta-feira (23), o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) foi palco da premiação do Metropolitano, o maior programa de relacionamento e negócios do Brasil focado no universo ArqDecor. Com uma presença abrangente em mais de 40 cidades e 12 estados brasileiros, o Metropolitano premia anualmente os profissionais e empresas que mais se destacaram no segmento.

“Estamos entusiasmados em reconhecer e celebrar o sucesso dos profissionais e parceiros que fazem parte da família Metropolitano”, conta Priscila Gonçalves, gestora em Brasília.

Nesta edição, 129 escritórios foram homenageados por suas inovações e contribuições à indústria da construção civil e ao mercado ArqDecor Nacional. As premiações abrangeram seis categorias, destacando empresas parceiras do grupo em Brasília.

Um dos destaques da noite foi a profissional Danielle Franco, que conquistou o primeiro lugar na campanha regional, e também liderou o Metropolitano Brasil, movimentando mais de 10 milhões de reais em negócios entre março de 2023 e fevereiro de 2024.

Solidariedade

Durante o evento de premiação foi realizada uma ação especial em apoio ao estado do Rio Grande do Sul, recentemente afetado por desastres naturais. Todos os vinhos e espumantes servidos no evento foram de produtores gaúchos da região de Bento Gonçalves. Além disso, foi organizada uma campanha de arrecadação de água mineral para doação ao estado.

As doações recebidas durante o evento, bem como aquelas entregues em qualquer loja parceira do grupo em Brasília, serão enviadas ao Sul.

Confira os cliques da noite por JP Rodrigues:

Auditório lotado durante a premiação JP Rodrigues Arquitetos celebram os prêmios JP Rodrigues Priscila Gonçalves conduzindo a premiação JP Rodrigues Priscila Gonçalves, Nataly Persan e Mayk Demarchi JP Rodrigues Cerimônia de premiação JP Rodrigues Banda Conecta animou a noite JP Rodrigues DJ Chico Aquinno JP Rodrigues Cássio Vega e Nathalia Zapata JP Rodrigues Flavia Andrade e Denise Zuba JP Rodrigues Final da premiação Metropolitano JP Rodrigues Cassio Veiga JP Rodrigues Keila de Paula e Josi Cedro JP Rodrigues

