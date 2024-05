Yumi Kuwano Brasília Independente 2024 recebe inscrições de artistas da música

Até o dia 31 de maio, músicos podem se inscrever no concurso Brasília Independente 2024 . Cantores ou bandas de todos os estilos musicais, que possuam composições próprias, podem concorrer.

Para participar, os artistas devem enviar um vídeo de uma performance da música que desejam inscrever. O material será avaliado pela equipe do Brasília Independente. Os três primeiros colocados receberão troféus e prêmios em dinheiro, de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

Os selecionados na primeira fase serão classificados para as seletivas, que acontecerão em shows nos teatros do Sesc Gama e Ceilândia.

A final, com o anúncio e a premiação dos vencedores, será realizada em um show na Praça do Cruzeiro, com a participação de uma atração nacional que ainda será definida.

O projeto, que tem o objetivo de beneficiar os artistas independentes do Distrito Federal e entorno, traz algumas novidades nesta edição. Uma delas é a homenagem ao Rock de Brasília, marcando pontos turísticos da cidade com a trilha sonora que conta a história do estilo musical na capital.

Além disso, cria o prêmio ‘Rota Brasília Capital do Rock’ de música independente, reconhecendo a contribuição das bandas para a cena musical da cidade.

Em edições anteriores, mais de 120 bandas de todos os estilos já participaram do concurso. As inscrições devem ser feitas pelo site e é permitida apenas uma por artista.

The post Brasília Independente 2024 recebe inscrições de artistas da música first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .