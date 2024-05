Redação GPS Azul e Gol anunciam parceria para facilitar conexões de malhas aéreas

As companhias aéreas Azul e Gol anunciaram nesta quinta-feira (23) um acordo de cooperação comercial para conectar suas malhas aéreas no Brasil. A parceria contempla as rotas domésticas exclusivas, ou seja, operadas por uma das duas empresas, o que inclui o Aeroporto Internacional de Brasília .

A novidade inclui o compartilhamento de códigos (codeshare), o que permitirá aos clientes comprar passagens em um site e voar com a outra companhia. “Essa cooperação comercial terá início no final de junho, quando a oferta estará disponível nos canais de vendas de ambas as companhias”, destacaram as empresas.

A parceria pode sinalizar um possível caminho para uma fusão entre as empresas. A decisão de realizar essa parceria foi motivada pela intenção de ampliar as opções de voos para os clientes.

O acordo também abrange os programas de fidelidade das companhias. Durante a compra das passagens inclusas no codeshare, os clientes do Smiles, da Gol, e do Azul Fidelidade terão a opção de acumular pontos no programa de preferência.

Em relação às rotas contempladas, todas as que são operadas por uma empresa e não pela outra estarão inclusas no acordo. Gol e Azul ressaltaram que os trechos atualmente executados por ambas não entrarão na parceria.

O check-in e o despacho de bagagem seguirão a mesma regra: devem ser feitos com a companhia aérea que opera o voo, independentemente da empresa que vendeu a passagem.

Já as remarcações e cancelamentos das reservas deverão ser tratadas diretamente com a companhia que realizou a venda.

The post Azul e Gol anunciam parceria para facilitar conexões de malhas aéreas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .